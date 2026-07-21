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Около 100 военных США были ранены за последние две недели в ходе иранских атак

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Примерно 100 американских военнослужащих за последние две недели получили ранения различной степени тяжести в ходе проведения военных операций США против Ирана, сообщил пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл.

"Хотя с 7 июля 2026 года почти 100 военнослужащих получили ранения различной степени тяжести, 96% из них вернулись на службу. Они полны решимости вернуться в бой", - написал Парнелл в соцсети Х.

При этом он подчеркнул, что "подавляющее большинство полученных травм - это легкие сотрясения мозга".

По сообщению Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM), 17 июля двое американских военнослужащих погибли и еще один пропал без вести в ходе отражения атак иранских ракет и беспилотников на территории Иордании.

Всего с начала военной операции США против Ирана погибли 16 американских военнослужащих, один пропал без вести и более 400 получили ранения.

Хроника 28 февраля – 21 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США
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