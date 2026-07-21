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Израиль не планирует вступать в конфликт между США и Ираном

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Израиль не заинтересован в том, чтобы вступать в нынешнюю фазу конфликта США и Ирана, заявил министр финансов Израиля Бецалель Смотрич. Об этом пишет The Jerusalem Post.

"Государство Израиль не заинтересовано в участии в конфликте между Ираном и США. Сохранение статус-кво - наш наилучший вариант", - сказал Смотрич.

Глава Минфина подчеркнул, что главная цель Израиля - ослабление иранского режима, и наиболее эффективный путь для этого - экономическое давление.

Ранее CNN сообщал, что американский президент Дональд Трамп не желает потерять контроль над ситуацией и вернуться к полномасштабным боевым действиям с Ираном, поэтому не вовлекает в конфликт Израиль.

В ночь на 18 июня США и Иран подписали меморандум, предусматривающий завершение конфликта, начавшегося 28 февраля. Однако в ночь на 8 июля Вашингтон возобновил удары по Ирану, объяснив их действиями Тегерана против коммерческого судоходства в Ормузском проливе. Иран отвечает ударами по объектам в странах региона, но не атакует Израиль.

Хроника 28 февраля – 21 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Израиль Иран Дональд Трамп США Минфин Бецалель Смотрич
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