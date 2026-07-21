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ФРГ и Великобритания разрабатывают крылатую ракету с дальностью 2000 км

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Германия и Великобритания в рамках наращивания оборонного сотрудничества планируют разработать к 2034 году крылатую ракету с возможностью применять ее по целям на расстоянии в 2 тысячи км, пишет Die Welt со ссылкой на источники.

Издание назвало секретную программу "Глубокий точный удар" ("Deep Precision Strike", DPS) флагманской для германо-британского сотрудничества.

Лондон объявил о программе DPS на недавнем саммите НАТО в Анкаре. В ней примут участие 12 стран, с ключевой ролью Германии, стоимость разработки ракеты оценивается в 35 млрд евро.

Испытания пройдут два варианта ракеты: одна должна будет лететь на низких высотах, чтобы преодолевать системы ПВО, а вторая - гиперзвуковая, со скоростью в пять выше скорости звука.

DPS может стать символом снижения зависимости Европы от США в военной сфере, однако пока у европейских стран почти нет средств для ударов на большие расстояния, считает Welt.

Германия и Великобритания сейчас сотрудничают в производстве артиллерийских систем, пушек для танков, огнестрельного оружия, подводных дронов.

Великобритания Германия НАТО
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