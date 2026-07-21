Направляющийся в КНР танкер с нефтью не стал выходить из Красного моря и взял обратный курс

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Супертанкер Xin Long Yang под флагом Сингапура, вышедший накануне из порта Я́нбу-эль-Бахр с 2 млн баррелей саудовской нефти в КНР, развернулся в южной части Красного моря и лег на обратный курс прежде чем, покинуть акваторию через Баб-эль-Мандебский пролив, сообщает Bloomberg.

Экипаж танкера совершил маневр до того, как судно достигло границы Саудовской Аравии с Йеменом.

Теперь Xin Long Yang, отмечает Bloomberg, может прийти к адресату более долгим путем - через Суэцкий канал и вдоль западного берега Африки, причем маршрут увеличится более чем в два раза. Кроме того, судну, чтобы миновать канал, придется сгрузить половину нефти в Египте в трубопровод SUMED, который перекачивает нефть от терминала Айн-Сохна в Красном море до порта Сиди-Керир у Александрии, а затем загрузить ее обратно в Сиди-Керире на берегу Средиземного моря прежде, чем продолжить путь дальше. Тем самым, танкеру придется пройти не 11,2 тысячи км, а 27,3 тысячи км.

Йеменские хуситы заявили 20 июля, что приступают к морской блокаде Саудовской Аравии в ответ на блокаду портов в Йемене и атаку на международный столичный аэропорт в Сане. Затем хуситы заявили, что объявленная ими морская блокада Саудовской Аравии распространяется не только на связанные с королевством суда, но и на весь морской транспорт, направляющийся в саудовские порты и из них. Соответствующее заявление они направили морским перевозчикам.