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В Кувейте сообщили о повреждениях инфраструктуры из-за атак Ирана

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Несколько объектов энергетической и водной инфраструктуры в Кувейте получили повреждения из-за иранских ударов, сообщает во вторник портал The Times Kuwait со ссылкой на министерство электроэнергетики, водных ресурсов и возобновляемых источников энергии этой арабской страны.

"Министерство сообщило, что несколько электростанций и опреснительных установок четвертый день подряд подвергаются иранским атакам, нацеленным против Кувейта", - говорится в сообщении издания.

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В заявлении министерства уточняется, что на нескольких объектах начались пожары. К настоящему моменту возгорание удалось ликвидировать.

Данных о пострадавших не приводится.

На прошлой неделе Минэнерго Кувейта уже сообщало о повреждении гражданской инфраструктуры в результате иранских ударов. Тогда на объектах также вспыхнули пожары, множество электрогенерирующих установок были выведены из строя.

Ближневосточные СМИ напоминают, что в Кувейте около 90% питьевой воды поступает с опреснительных заводов, поэтому любые сбои в их работе могут угрожать жизнеобеспечению населения.

Кувейт Иран
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