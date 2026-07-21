Парламент Молдавии утвердил новое правительство во главе с Василием Тофаном

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Парламент Молдавии утвердил новое правительство во главе с Василием Тофаном. За выражение вотума доверия составу программе правительства проголосовали 53 депутата (из 101) от правящей партии "Действие и солидарность" (PAS). Депутаты от оппозиционных фракций голосовали против или не участвовали в голосовании.

В составе кабинета 13 министров из прежнего кабинета и четверо новых министров.

В правительстве пять вице-премьеров: по европейской интеграции - Кристина Герасимова, министр иностранных дел Михай Попшой, министр экономического развития и цифровизации Еуджен Осмокеску, министр инфраструктуры и регионального развития Владимир Боля, по реинтеграции - Валериу Киверь.

Пост министра обороны сохранил Анатолий Носатый.

Программа правительства озаглавлена "Европейская экономика, эффективное государство". Тофан назвал основным приоритетом нового кабинета министров " ускорение процесса вступления Молдавии в Евросоюз", подчеркнув, что "европейская интеграция - исторический шанс нынешнего поколения".

Тофан ставит перед своим правительством задачу "превращения Молдавии в динамичную европейскую экономику и дружественную для предпринимателей европейскую страну". Для экономического роста он планирует упрощение налоговой системы, снижение административных издержек и рост экспорта. Также в программе значатся ограничение контроля бизнеса со стороны госорганов, инвентаризация существующих административных барьеров для предпринимателей.

Среди других приоритетов он назвал перезапуск экономики, поддержку предпринимательства и создание более высокооплачиваемых рабочих мест. Также правительство намерено построить "более компактное и эффективное государство, сократив дублирующие функции и неэффективные расходы, при этом усилив качество государственных услуг, безопасность, образование, здравоохранение и социальную защиту наиболее уязвимых граждан".

Для сокращения бюрократического аппарата кандидат на пост премьер-министра предлагает провести функциональный аудит ведомств и полную цифровизацию приоритетных услуг государства. В планах также долгосрочные инвестиции в противовоздушную оборону и охрану границ.

Тофан выступал с трибуны парламента в течение часа. Еще в течение пяти часов он отвечал на вопросы депутатов. После этого выступили 28 депутатов от всех парламентских фракций. В общей сложности, заседание парламента продолжалось почти десять часов.