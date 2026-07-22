Посредники ждут ответ Тегерана на предложение о 10-дневном прекращении огня с США

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - На фоне поездки министра внутренних дел Ирана Эскандара Момени в Пакистан посредники американо-иранского урегулирования ожидают ответа Тегерана на выдвинутое предложение о 10-дневном прекращении огня, передает "Аль-Джазира".

"В Пакистане ожидают, что иранцы выступят с ответом на предложение о 10-дневном прекращении огня", - сообщает телеканал.

Телеканал напоминает, что Момени все еще в Пакистане и уже провел встречу с начальником штаба армии Пакистана Асимом Муниром.

При этом в МИД Ирана подтверждали, что, несмотря на продолжающиеся боевые действия, дипломатические каналы связи через посредников по-прежнему используются.

Ответа американской стороны на выдвинутое предложение пока также не поступало.

Во вторник телеканал "Аль-Арабийя" сообщал, что Мунир провел переговоры с Момени в Исламабаде. Пакистан - один из посредников в контактах Ирана и США. Посредническую роль играл в том числе сам Мунир.

В понедельник представитель МИД Ирана Ибрагим Багаи подтверждал, что посредники прислали Тегерану новые предложения по стабилизации ситуации.

Во вторник портал Axios со ссылкой на источники информировал, что посредники передали Вашингтону и Тегерану предложение о 10-дневном перемирии.