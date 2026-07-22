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Генпрокурор Венгрии подал в отставку

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Генеральный прокурор Венгрии Габор Балинт Надь объявил, что покидается свой пост в связи с давлением со стороны новых властей страны, сообщают европейские СМИ.

"Единственная причина, по которой я оставляю должность генпрокурора, заключается в защите интересов прокуратуры: ее работа и независимость ни в коем случае не должны ставиться под угрозу из-за позорных и политически мотивированных споров, которые разворачиваются вокруг персоны генпрокурора", - заявил он.

Генпрокурор попросил освободить его от должности с 25 августа 2026 года.

На прошлой неделе президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал поправку к Конституции, которая завершает срок его пребывания на этом посту. После того как ранее венгерский парламент одобрил документ, предусматривающий отставку Шуйока, у него было пять дней, чтобы поставить свою подпись, иначе в отношении него была бы запущена процедура импичмента.

После победы на парламентских выборах в апреле новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр призвал "марионеток, назначенных на ключевые посты" уйти в отставку.

Венгрия Петер Мадьяр Габор Балинт Надь Тамаш Шуйок
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