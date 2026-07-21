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В офисе партии Виктора Орбана "Фидес" прошли обыски

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов провели рейд в офисе венгерской оппозиционной партии "Фидес", сообщают европейские СМИ со ссылкой на заявление партии.

В "Фидес" подчеркивают, что силовики пришли в офис без предупреждения и что они изъяли все средства связи и базы данных.

Бывший пресс-секретарь экс-премьера Виктора Орбана Берталан Хаваши, комментируя ситуацию, заявил, что новое правительство страны во главе с премьером Петером Мадьяром пытается таким образом бороться с оппозицией.

На парламентских выборах в Венгрии 12 апреля победу одержала находившаяся в оппозиции партия "Тиса", в результате чего главой венгерского правительства стал Петер Мадьяр, который сменил в этой должности Орбана от партии "Фидес", который возглавлял правительство Венгрии на протяжении 16 лет.

Венгрия Тиса Фидес Петер Мадьяр Виктор Орбан Берталан Хаваши
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