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CENTCOM сообщил о перехвате уже девяти судов с возобновления блокады Ирана

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - ВМС США после возобновления морской блокады Ирана перехватили уже девять связанных с этой страной торговых судов, которые направлялись ее в порты или выходили из них, сообщило Центральное командование вооруженных сил США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

"По состоянию на 22 июля Центральное командование перенаправило 9 коммерческих судов и вывело из строя 1 в рамках обеспечения полного соблюдения блокады", - говорится в сообщении.

Силы CENTCOM 14 июля возобновили военно-морскую блокаду судов, следующих в иранские порты и прибрежные районы или из них. Прежний режим действовал с 13 апреля по 18 июня. За два месяца силы Центрального командования США перенаправили 142 судна, соблюдавших блокаду, вывели из строя девять судов, не соблюдавших ее, и позволили более чем 50 коммерческим судам, перевозившим гуманитарную помощь, пройти через зону блокады.

Хроника 28 февраля – 22 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США CENTCOM
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