Средства ПВО Кувейта отражают атаки иранских беспилотников

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Кувейтские силы противовоздушной обороны отражают атаку иранских беспилотников, сообщает генеральный штаб армии Кувейта.

"Силы ПВО отбивают атаки вражеских дронов", - говорится в сообщении.

В генштабе армии Кувейта подчеркнули, что звуки взрывов вызваны перехватом иранских воздушных целей. Военные призывают население соблюдать меры безопасности.

Ранее Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) сообщило о начале очередной волны ударов по Ирану.

Накануне глава иранского МИД Аббас Аракчи предупредил, что Тегеран примет решительные меры в случае любой агрессии в отношении Ирана.

"Наша оборонительная стратегия ясна: око за око. Любая агрессия в отношении Ирана, в том числе в отношении нашей инфраструктуры, приведет к мощному и решительному ответу", - написал Аракчи в соцсети X.