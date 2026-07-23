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В CENTCOM заявили, что Ормузский пролив остается открытым для транзита

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) опровергло очередное утверждение Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) о том, что его силы контролируют вход и выход из Ормузского пролива.

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"Это ложь. Иран не контролирует Ормузский пролив. Международный водный путь остается открытым для транзита независимо от угроз и нападений КСИР", - говорится в заявлении. Согласно ему, КСИР лишь пытается заставить суда использовать только обозначенный им маршрут прохождения пролива.

"Коммерческие суда продолжают использовать пролив при поддержке американских военных", - подчеркнули в командовании. Там отметили, что с начала мая американские силы помогли более чем 900 судам пройти через пролив.

Ранее военное командование Ирана заявило, что южный маршрут через Ормузский пролив, проходящий вблизи побережья Омана, заминирован.

Хроника 28 февраля – 23 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США CENTCOM Иран Ормузский пролив
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