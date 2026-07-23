В CENTCOM заявили, что Ормузский пролив остается открытым для транзита

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) опровергло очередное утверждение Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) о том, что его силы контролируют вход и выход из Ормузского пролива.

"Это ложь. Иран не контролирует Ормузский пролив. Международный водный путь остается открытым для транзита независимо от угроз и нападений КСИР", - говорится в заявлении. Согласно ему, КСИР лишь пытается заставить суда использовать только обозначенный им маршрут прохождения пролива.

"Коммерческие суда продолжают использовать пролив при поддержке американских военных", - подчеркнули в командовании. Там отметили, что с начала мая американские силы помогли более чем 900 судам пройти через пролив.

Ранее военное командование Ирана заявило, что южный маршрут через Ормузский пролив, проходящий вблизи побережья Омана, заминирован.