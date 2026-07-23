Экипаж подвергшегося обстрелу в Красном море танкера находится в безопасности

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Саудовский танкер подвергся обстрелу в Красном море и загорелся, его экипаж находится в безопасности, передает новостное агентство SPA News со ссылкой на источник в Главном транспортном управлении королевства.

"Все члены экипажа ENCELIA в безопасности, власти принимают необходимые меры для обеспечения безопасности судна и экипажа, а также для защиты морской среды", - сообщил источник.

Согласно публикации после обстрела пожар возник в носовой части судна.

Ранее в Управлении морских торговых операции Великобритании (UKMTO) сообщили о попадании неизвестного снаряда по танкеру в Красном море у берегов Саудовской Аравии, в результате чего на судне возник пожар.

В то же время йеменские хуситы, заявили, что провели "качественную военную операцию" против двух саудовских танкеров в Красном море - ENCELIA и LAYLA - утверждая, что суда нарушили морскую блокаду. Согласно их заявлению, попадания по обоим танкерам вызвали пожары на борту.

На этой неделе хуситы заявили о морской блокаде Саудовской Аравии в ответ на блокаду портов в Йемене и атаку на международный аэропорт в Сане. Во вторник хуситы заявили, что объявленная ими морская блокада Саудовской Аравии распространяется не только на связанные с королевством суда, но и на весь морской транспорт, направляющийся в саудовские порты и из них.

Объединенный морской информационный центр (Joint Maritime Information Center, JMIC) под эгидой ВМС США передавал, что хуситы готовы к возможным атакам на торговые суда у Баб-эль-Мандебского пролива и в южной части Красного моря.

По различным данным, целый ряд судов, включая танкеры, за последние сутки не стали проходить через Баб-эль-Мандебский пролив.