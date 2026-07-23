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В Брюсселе назвали непрерывной проработку санкций против России

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - После принятия каждого очередного пакета санкций против России в Еврокомиссии начинается работа над следующим, заявил на брифинге пресс-секретарь ЕК Олоф Жилл.

"Как только утверждается санкционный пакет, мы тут же начинаем изучать, что может быть затронуто в последующем пакете санкций, нет ли недостатков, которые надо исправить, или следует найти другие пути для улучшения системы, - сказал он. - По такой процедуре мы действуем с самого начала. И мы будем так продолжать столько времени, сколько понадобится".

Жилл уклончиво ответил на вопрос о том, почему Брюссель, вероятно, пошел на уступки Греции, требовавшей исключения для морской транспортировки российского газа при утверждении 21-го пакета санкций. Ранее Bloomberg сообщил, что "страны ЕС согласились разрешить в некотором объеме перевозку российского СПГ".

"Формирование и утверждение пакета санкций осуществляется в соответствии с очень строгой процедурой. Европейская комиссия выдвигает предложение, государства-члены обсуждают его и утверждают. Именно так происходило при принятии предыдущих санкций. Цель всегда была в том, чтобы ослабить российскую экономику (...). В этом цель и данного пакета санкций", - объяснил Жилл.

Комитет постоянных представителей (Coreper) стран Евросоюза 23 июля согласовал 21-й пакет санкций в отношении России. Теперь Совет ЕС может принять соответствующее официальное решение по письменной процедуре.

Coreper Евросоюз Совет ЕС Олоф Жилл
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