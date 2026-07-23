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Трамп отметил исключительно мирный характер ядерного соглашения с Саудовской Аравией

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в четверг подтвердил, что развитие саудовского ядерного проекта не несет никому никакой угрозы.

"Ядерное соглашение между США и Саудовской Аравией носит мирный характер, обогащения материалов не будет", - написал он в соцсети Truth Social.

По его словам, речь идет исключительно о невоенном использовании ядерных материалов, а против их использования в мирных целях США ничего не имеют.

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При этом Трамп отметил, что ядерное соглашение с Саудовской Аравией будет окончательно одобрено лишь в случае присоединения Эр-Рияда к Авраамским соглашениям, подразумевающим нормализацию отношений с Израилем.

Ранее в четверг госсекретарь США Марко Рубио заявил, что развитие ядерной программы в Саудовской Аравии планируется развивать в тесном сотрудничестве с США.

"Когда страны решают, что хотят развивать мирную гражданскую ядерную программу, мы предпочитаем, чтобы они делали это с нами, а не с какой-либо другой страной. Это позволяет нам влиять на направление ее развития", - приводит слова Рубио американский телеканал CNN.

"Достаточно сказать, что любое соглашение, которое мы собираемся заключить с любой страной мира по вопросам гражданской ядерной энергетики, будет содержать гарантии, обеспечивающие невозможность его превращения в программу создания оружия, и одна из лучших гарантий - это обеспечение участия в этом процессе американских технологий и американских компаний", - добавил госсекретарь США.

Накануне Трамп одобрил американо-саудовское соглашение о развитии ядерной энергетики в Саудовской Аравии. Теперь оно будет направлено в конгресс США для обязательного рассмотрения.

США Дональд Трамп Саудовская Аравия
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