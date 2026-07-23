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Сенаторы США добавили меры против Ирана в законопроект о санкциях в отношении РФ

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Американские сенаторы из числа республиканцев добавили предложения по ограничительным мерам против Ирана в подготовленный ранее законопроект о масштабных санкциях против РФ, сообщил спикер Сената Джон Тьюн.

Американские СМИ сообщают, что, по его словам, в настоящее время демократы в Сенате изучают предложенные меры против Ирана.

"Думаю, предложения всех устроят, потому что нам так или иначе пришлось бы пойти на такие меры. Мы уже 30 лет вводим санкции против Ирана", - сказал Тьюн.

СМИ отмечают, что республиканцам и демократам теперь предстоит определить дальнейший график рассмотрения законопроекта, чтобы попытаться принять его до летней паузы. Согласно расписанию на сайте Конгресса, сенаторы США 10 августа примерно на месяц уйдут на каникулы.

Ранее в июле президент Дональд Трамп заявил, что считает нужным добавить санкции против Ирана в законопроект о санкциях против РФ.

Дональд Трамп Иран США
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