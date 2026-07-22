Поиск

США могут к пятнице ввести новые пошлины на товары из десятков стран

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Белый дом готовится уже к пятнице ввести новые пошлины в отношении нескольких десятков государств с обоснованием, что при производстве товаров в этих странах применяют подневольный труд, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

"Чтобы гарантировать сохранение тарифного режима даже после истечения срока действия глобальных пошлин в 10%, президент США Дональд Трамп намерен к пятнице ввести новые пошлины на продукцию из десятков стран, заявили знакомые с темой лица", - информирует агентство.

В феврале Верховный суд США большинством голосов постановил, что решение Трампа о введении в 2025 году пошлин против товаров из большого числа стран мира незаконно. Американский президент в ответ принял решение поднять уровень пошлин в отношении импорта из всех стран мира сначала до 10%. Действие этих мер в виде пошлин в 10% истекает в эту пятницу, 25 июля.

Собеседники отметили, что неясно, будут ли готовящиеся пошлины отличаться от прежних в 10%. Планы Белого дома не являются окончательными и могут измениться.

Во вторник американский торговый представитель Джеймисон Грир подчеркнул, что введение новых пошлин - неизбежно, но углубляться в детали не стал.

До этого Управление торгового представителя США, указывая в качестве причины использование принудительного труда, предлагало обложить импорт из Канады, Мексики, ЕС пошлинами в 10%, из КНР, Индии, Японии - в 12,5%.

Кроме того, администрация США желает ввести еще один вид пошлин, с обвинениями в адрес ряда стран в использовании избыточных производственных мощностей. Однако, уточняет Bloomberg, соответствующие проверки продолжаются, и к пятнице такие пошлины вводить не будут.

Накануне Financial Times со ссылкой на источники писало, что советники Трампа "предостерегают его от риска экономических потрясений в результате его первоначальной торговой войны, в преддверии промежуточных выборов".

Дональд Трамп США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Белоруссия понизила минимальные экспортные цены на ряд молочных продуктов для РФ

 Белоруссия понизила минимальные экспортные цены на ряд молочных продуктов для РФ

AP сообщило об одобрении Трампом ядерного соглашения с Эр-Риядом

 AP сообщило об одобрении Трампом ядерного соглашения с Эр-Риядом

Что случилось этой ночью: среда, 22 июля

Силы CENTCOM завершили очередную волну ударов по Ирану

AP сообщило о более чем 500 раненых военных США в ходе конфликта с Ираном

Комитет Сената поддержал кандидатуру Клейтона на пост руководителя Нацразведки

 Комитет Сената поддержал кандидатуру Клейтона на пост руководителя Нацразведки

Силы CENTCOM начали новую серию ударов по Ирану

Хегсет заявил, что США продолжают контролировать транзит через Ормузский пролив

 Хегсет заявил, что США продолжают контролировать транзит через Ормузский пролив

Пошлины на экспорт пшеницы из РФ с 22 июля будут нулевыми

 Пошлины на экспорт пшеницы из РФ с 22 июля будут нулевыми

Расходы США на проведение военной операции против Ирана составляют $37,5 млрд
Хроники событий
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 111 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10673 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3266 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 177 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 253 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов