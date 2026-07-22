США могут к пятнице ввести новые пошлины на товары из десятков стран

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Белый дом готовится уже к пятнице ввести новые пошлины в отношении нескольких десятков государств с обоснованием, что при производстве товаров в этих странах применяют подневольный труд, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

"Чтобы гарантировать сохранение тарифного режима даже после истечения срока действия глобальных пошлин в 10%, президент США Дональд Трамп намерен к пятнице ввести новые пошлины на продукцию из десятков стран, заявили знакомые с темой лица", - информирует агентство.

В феврале Верховный суд США большинством голосов постановил, что решение Трампа о введении в 2025 году пошлин против товаров из большого числа стран мира незаконно. Американский президент в ответ принял решение поднять уровень пошлин в отношении импорта из всех стран мира сначала до 10%. Действие этих мер в виде пошлин в 10% истекает в эту пятницу, 25 июля.

Собеседники отметили, что неясно, будут ли готовящиеся пошлины отличаться от прежних в 10%. Планы Белого дома не являются окончательными и могут измениться.

Во вторник американский торговый представитель Джеймисон Грир подчеркнул, что введение новых пошлин - неизбежно, но углубляться в детали не стал.

До этого Управление торгового представителя США, указывая в качестве причины использование принудительного труда, предлагало обложить импорт из Канады, Мексики, ЕС пошлинами в 10%, из КНР, Индии, Японии - в 12,5%.

Кроме того, администрация США желает ввести еще один вид пошлин, с обвинениями в адрес ряда стран в использовании избыточных производственных мощностей. Однако, уточняет Bloomberg, соответствующие проверки продолжаются, и к пятнице такие пошлины вводить не будут.

Накануне Financial Times со ссылкой на источники писало, что советники Трампа "предостерегают его от риска экономических потрясений в результате его первоначальной торговой войны, в преддверии промежуточных выборов".