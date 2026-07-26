Поиск

Вэнс и Кейн предостерегли руководство США от усиления кампании против Ирана

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Вице-президент США Джей Ди Вэнс и председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС США генерал Дэн Кейн на совещании в минувшую пятницу высказали опасения по поводу возможности более интенсивных боевых действий против Ирана, сообщает в воскресенье CNN со ссылкой на источники.

"Знакомый с темой источник и чиновник США сказали, что Вэнс и Кейн выразили беспокойство по поводу эскалации войны с Ираном, когда на встрече с Белом доме в пятницу американский президент Дональд Трамп обдумывал такую возможность", - информирует телеканал.

"По словам собеседников, Кейн особенно тревожился о состоянии арсеналов США и других негативных последствиях, (...) оба источника сказали, что оружейные запасы были одной из многих проблем, о которых Трампу говорили на совещании", - продолжает CNN.

Кроме того, 24 июля на встрече высказывались разные точки зрения, как именно можно вести кампанию против Ирана более энергично.

Однако, отметили источники, страны Персидского залива в недавних контактах с администрацией США призывали ее к сдержанности в действиях, хотя признавали возможность за Вашингтоном обострить конфликт. При этом, как рассказал еще один источник, даже Трамп, говоря о возможности расширения атак на Иран, в частном порядке распорядился, чтобы его переговорщики не прекращали диалог с Тегераном.

В миреNYT пишет, что Трамп отказался от идеи эскалации конфликта с ИраномЧитать подробнее

Также, по словам многочисленных источников, и в окружении Трампа, и в Пентагоне немногие верят, что эскалация конфликта принесет желаемые Трампом результаты.

Накануне Axios со ссылкой на источники сообщил, что Трамп распорядился не проводить планировавшиеся на 24 июля удары по Ирану, в том числе потому, что надеется на дипломатическое решение.

25 июля источник в Пентагоне заявил CNN, что удары по Ирану пока отложены. В Центральном командовании ВС США ни в пятницу, ни в субботу о новых атаках на Иран не сообщали.

Кроме того, региональные союзники США не делились информацией об атаках Ирана на этих выходных.

Хроника 28 февраля – 26 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Джей Ди Вэнс Дэн Кейн
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В МИД Ирана заявили об успехах в переговорах с Оманом об Ормузском проливе

Корабль "Союз МС-28" с российско-американским экипажем отстыковался от МКС

Минобороны РФ заявило о поражении предприятий по производству беспилотников в Киеве

Более 115 тыс. человек эвакуировали в Испании из-за лесных пожаров

 Более 115 тыс. человек эвакуировали в Испании из-за лесных пожаров

Что случилось этой ночью: воскресенье, 26 июля

Минобороны РФ заявило о групповом ударе по предприятиям ВПК Украины в Киеве

NYT пишет, что Трамп отказался от идеи эскалации конфликта с Ираном

Аракчи призвал ЕС отреагировать на удар ВСУ по иранскому судну в Каспийском море

В КСИР заявили об уничтожении в июле 11 американских военных самолетов

Во Франции эвакуируют из-за пожара 8 тыс. жителей коммун близ Бордо
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3332 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10745 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 182 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 253 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов