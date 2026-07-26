Вэнс и Кейн предостерегли руководство США от усиления кампании против Ирана

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Вице-президент США Джей Ди Вэнс и председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС США генерал Дэн Кейн на совещании в минувшую пятницу высказали опасения по поводу возможности более интенсивных боевых действий против Ирана, сообщает в воскресенье CNN со ссылкой на источники.

"Знакомый с темой источник и чиновник США сказали, что Вэнс и Кейн выразили беспокойство по поводу эскалации войны с Ираном, когда на встрече с Белом доме в пятницу американский президент Дональд Трамп обдумывал такую возможность", - информирует телеканал.

"По словам собеседников, Кейн особенно тревожился о состоянии арсеналов США и других негативных последствиях, (...) оба источника сказали, что оружейные запасы были одной из многих проблем, о которых Трампу говорили на совещании", - продолжает CNN.

Кроме того, 24 июля на встрече высказывались разные точки зрения, как именно можно вести кампанию против Ирана более энергично.

Однако, отметили источники, страны Персидского залива в недавних контактах с администрацией США призывали ее к сдержанности в действиях, хотя признавали возможность за Вашингтоном обострить конфликт. При этом, как рассказал еще один источник, даже Трамп, говоря о возможности расширения атак на Иран, в частном порядке распорядился, чтобы его переговорщики не прекращали диалог с Тегераном.

Также, по словам многочисленных источников, и в окружении Трампа, и в Пентагоне немногие верят, что эскалация конфликта принесет желаемые Трампом результаты.

Накануне Axios со ссылкой на источники сообщил, что Трамп распорядился не проводить планировавшиеся на 24 июля удары по Ирану, в том числе потому, что надеется на дипломатическое решение.

25 июля источник в Пентагоне заявил CNN, что удары по Ирану пока отложены. В Центральном командовании ВС США ни в пятницу, ни в субботу о новых атаках на Иран не сообщали.

Кроме того, региональные союзники США не делились информацией об атаках Ирана на этих выходных.