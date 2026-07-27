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Посредники видят прогресс в дипломатических усилиях по иранскому урегулированию

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Группа посредников, возглавляемая Катаром и Пакистаном, считает, что в урегулировании иранского конфликта заметен прогресс, сообщает в понедельник Associated Press со ссылкой на источники.

"Посредники достигли прогресса в усилиях, чтобы вернуть США и Иран к переговорам и предотвратить полномасштабную войну на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.

Эти комментарии прозвучали на фоне того, как в последние дни Вашингтон и Тегеран прекратили взаимные удары.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Дональд Трамп пока отказался от идеи интенсификации вооруженного конфликта с Ираном. По информации NYT, нехватка ракет - не единственная причина для такого решения. В Белом доме полагают, что усиление ударов по Ирану - рискованный план, и советники Трампа опасались расширения конфликта на новые страны.

Позже Трамп опроверг сообщения о том, что у США заканчиваются боеприпасы. "У нас гораздо больше боеприпасов, чем у кого бы то ни было в мире, и гораздо больше, чем нам нужно", - заявил он газете The Wall Street Journal.

Хроника 28 февраля – 27 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Дональд Трамп Иран США
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