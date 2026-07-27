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Умер организатор выставок Body Worlds, анатом Гунтер фон Хагенс

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - В Гейдельберге в возрасте 81 года умер анатом Гунтер фон Хагенс, изобретатель способа сохранения тканей тела - пластинации, организатор анатомических выставок Body Worlds. Об этом dpa сообщили источники, близкие к семье ученого и к созданному им Институту пластинации в Гейдельберге.

В последние годы он страдал от болезни Паркинсона. Свое тело он завещал подвергнуть пластинации и сделать экспонатом, о чем не раз говорил журналистам.

Пластинацию фон Хагенс изобрел в 70-х годах, она сводится к замене в тканях жиров и жидкостей искусственными полимерами, которые позволяют сохранять форму органов.

В Москве выставка Body Worlds проходила в 2021 году на ВДНХ. Первую просветительскую выставку пластинированных экспонатов Body Worlds фон Хагенс открыл в Токио в 1995 году. С тех пор он устраивал аналогичные экспозиции во многих городах мира. В начале 2000-х профессора обвиняли в незаконных способах приобретения тел для экспонатов в Киргизии, России и Китае.

Куратор московской выставки Анджелина Уолл заверяла, что сейчас все тела были пожертвованы добровольно, еще при жизни. В базе организаторов, по ее словам, 19 000 потенциальных доноров.

Против выставки на ВДНХ уже выступили отдельные депутаты Госдумы, партия "Коммунисты России", а председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев потребовал дать экспозиции правовую оценку. В пресс-службе ВДНХ заявили, что выставка является частной и проходит по инициативе арендатора, который снял павильон №21 на долгий срок. Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко, напротив, высказывал мнение, что выставка полезна с познавательной точки зрения, а подобные экспонаты было бы неплохо сделать для медицинских вузов.

Анатомическая выставка "Мир тела" в Москве

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Геннадий Онищенко Коммунисты России ВДНХ Гунтер фон Хагенс Гейдельберг Body Worlds Германия
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