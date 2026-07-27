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Нетаньяху планирует обсудить с Трампом Иран

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в Вашингтоне собирается поговорить с президентом США Дональдом Трампом об Иране, сообщает The Times of Israel.

"В эти сложные времена нужно действовать и с большой решимостью, и с большой мудростью. (...) Мы обсудим все вопросы на повестке дня, прежде всего - Иран. Конечно, наша цель - обеспечить нашу безопасность и одновременно расширять окружение, дружественно настроенное к нам", - сказал он журналистам перед вылетом.

По словам Нетаньяху, в Вашингтон он отправляется "с одной ясной целью: обеспечить безопасность, силу и будущее любимого Государства Израиль".

Ожидается, что Нетаньяху встретится с Трампом 28 июля в 11:00 по времени Восточного побережья США (18:00 по Москве).

Кроме того, израильский премьер-министр намерен присутствовать на похоронах сенатора Линдси Грэма (внесен в России в список террористов и экстремистов).

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