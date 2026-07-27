WP сообщила, что операции ВС США в Латинской Америке не сказались на ввозе кокаина в Штаты

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Усилия Вашингтона по борьбе с наркотрафиком в районе Карибского моря не принесли желаемых результатов, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Администрация президента США Дональда Трампа наносит смертоносные удары по предполагаемым лодкам наркоторговцев, однако это не снизило объем кокаина, поступающего в США, пишет издание.

По данным Управления по борьбе с наркотиками DEA, на не публиковавшийся документ которого ссылается газета, ппреступные организации разрабатывают новые стратегии и тактики для наркотрафика. Удары же по наркоторговцам "не повлияли ни на наличие кокаина, ни на его цену в США".

При этом они заставили наркоторговцев отказаться от прежней зависимости от быстроходных лодок и избегать международных вод. Теперь они чаще используют более крупные транспортные средства и держатся ближе к береговой линии, где американские силы с меньшей вероятностью откроют огонь.

По данным DEA, "до американских военных ударов с сентября 2025 года распространенные маршруты контрабанды включали более длинные рейсы через Тихий океан и более прямые маршруты через Карибское море, а после начала ударов контрабандисты стали чаще использовать коммерческие суда, держаться ближе к Центральной Америке, пересекая Тихий океан, а также активнее задействовать сухопутные и воздушные маршруты".

"Предварительные выводы, сделанные через два месяца после начала ударов в сентябре прошлого года, показывали, что они нарушили маршруты контрабанды. Аналитики DEA тогда сообщали о росте цен на кокаин и насилия, связанного с наркотиками. Но затем цены вернулись к прежнему уровню", пишет издание.

Трамп ранее заявлял, что США находятся в "вооруженном конфликте" с картелями в Латинской Америке, и оправдывал атаки как необходимую эскалацию для пресечения потока наркотиков в Соединенные Штаты и предотвращения смертельных передозировок, уносящих жизни американцев. По данным WP, нанесены удары по 67 лодкам предполагаемых наркоторговцев, погиб 221 человек.