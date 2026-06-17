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ВВС США нанесли удар по очередному судну в Тихом океане

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Американские военные нанесли авиаудар по судну, которое, по данным разведки США, перевозило наркотики в восточной части Тихого океана, сообщило Южное командование ВС США (SOUTHCOM).

"Оперативная группа нанесла удар по судну, которое эксплуатировалось террористической организацией. По данным разведки, оно направлялось по известному маршруту наркотрафика на востоке Тихого океана, - сказано в сообщении. - В ходе операции один наркотеррорист был убит, двое выжили".

После инцидента командование SOUTHCOM немедленно уведомило Береговую охрану США о необходимости активировать систему поиска и спасения выживших.

С сентября прошлого года США нанесли 64 удара по предполагаемым судам наркоторговцев в Карибском море и в восточной части Тихого океана, на которых, по утверждению американской разведки, перевозились наркотики. В результате ударов были убиты в общей сложности 208 человек. Как и в большинстве подобных случаев, военные не предоставили доказательств того, что судно перевозило наркотики. На видео, опубликованном командованием в соцсети Х, видно как небольшое судно поражает боеприпас и оно загорается.

Президент Дональд Трамп ранее заявлял, что США находятся в "вооруженном конфликте" с картелями в Латинской Америке, и оправдывал атаки как необходимую эскалацию для пресечения потока наркотиков в Соединенные Штаты и предотвращения смертельных передозировок, уносящих жизни американцев. Но доказательств в поддержку заявлений о ликвидации "наркотеррористов" американские власти не представляли.

Дональд Трамп США SOUTHCOM Карибское море Тихий океан Латинская Америка
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