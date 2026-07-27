Бернем обсудил с лидерами стран Персидского залива конфликт на Ближнем Востоке

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Энди Бернем провел отдельные телефонные переговоры с лидерами ОАЭ, Катара, Кувейта и Саудовской Аравии, они обсуждали в том числе конфликт на Ближнем Востоке, сообщили на Даунинг-стрит.

В разговоре с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бин Заид Аль Нахайяном Бернем выразил глубокую обеспокоенность в связи с ударами Ирана в регионе и поблагодарил его за защиту британских граждан, проживающих в Эмиратах, а также за посредничество в переговорах между США и Ираном.

В беседе с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом премьер осудил атаки хуситов по территории королевства, а также выразил готовность усилить оборонное сотрудничество между странами.

В беседе с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани премьер также выразил благодарность за посредничество Дохи в американо-иранских контактах и подтвердил готовность Лондона укреплять военные связи Британии и Катара.

Кроме того, Бернем выразил поддержку Лондона Кувейту в разговоре с кувейтским эмиром Мишаалем аль-Ахмедом аль-Джабером ас-Сабахом в связи с конфликтом вокруг Ирана.