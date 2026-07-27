Президент США видит хорошие шансы на соглашение с Ираном

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп считает, что есть хорошие шансы на достижение соглашения с Ираном.

"Думаю, есть хорошие шансы на то, что произойдет что-то позитивное", - сообщил он журналистам на борту своего самолета, комментируя возможность урегулирования конфликта.

Трамп подчеркнул, что по его мнению, Тегеран в настоящее время согласен на переговоры лишь потому что ранее США нанесли мощные удары по иранской территории.

Он добавил, что если дипломатические усилия не принесут плодов, то США возобновят удары. "Тогда мы вернемся к тому, что делали пару дней назад", - предупредил он.