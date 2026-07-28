Президент Словакии предложил Си Цзиньпину развивать сотрудничество ЕС и Китая

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Президент Словакии Петер Пеллегрини на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине заявил, что Братислава готова способствовать сотрудничеству между Евросоюзом и КНР. Об этом сообщает EFE.

Словацкий президент указал на важность решать разногласия между Пекином и Брюсселем "путем консультаций", а также выразил желание помогать выстраивать "более стабильные" отношения.

Си Цзиньпин призвал Словакию к "конструктивному подходу" в продвижении отношений ЕС и Китая. Он подчеркнул, что Пекин считает ЕС своим партнером, а не соперником. По мнению китайского лидера, среди сфер для потенциального сотрудничества - цифровая экономика, искусственный интеллект и производство роботов.

Пеллегрини находится в Пекине с трехдневным визитом.