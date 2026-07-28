Поиск

Президент Словакии предложил Си Цзиньпину развивать сотрудничество ЕС и Китая

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Президент Словакии Петер Пеллегрини на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине заявил, что Братислава готова способствовать сотрудничеству между Евросоюзом и КНР. Об этом сообщает EFE.

Словацкий президент указал на важность решать разногласия между Пекином и Брюсселем "путем консультаций", а также выразил желание помогать выстраивать "более стабильные" отношения.

Си Цзиньпин призвал Словакию к "конструктивному подходу" в продвижении отношений ЕС и Китая. Он подчеркнул, что Пекин считает ЕС своим партнером, а не соперником. По мнению китайского лидера, среди сфер для потенциального сотрудничества - цифровая экономика, искусственный интеллект и производство роботов.

Пеллегрини находится в Пекине с трехдневным визитом.

Евросоюз Си Цзиньпин Словакия Петер Пеллегрини Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

На юге Японии объявили угрозу цунами после землетрясения магнитудой 7,1

 На юге Японии объявили угрозу цунами после землетрясения магнитудой 7,1

Нефть Brent подешевела до $87,2 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 28 июля

Иран и Оман ведут переговоры о возобновлении судоходства через Ормузский пролив

 Иран и Оман ведут переговоры о возобновлении судоходства через Ормузский пролив

Более 100 человек пострадали от пожара в метро Барселоны

Более 170 тыс. жителей Испании либо эвакуировались, либо ограничили перемещения из-за пожаров

 Более 170 тыс. жителей Испании либо эвакуировались, либо ограничили перемещения из-за пожаров

Трамп обсудит с Зеленским урегулирование конфликта с Россией

Макрон призвал французов готовиться к тяжелым неделям из-за пожаров

 Макрон призвал французов готовиться к тяжелым неделям из-за пожаров

Что произошло за день: понедельник, 27 июля

Трамп не верит, что Россия передавала Ирану спутниковые снимки

 Трамп не верит, что Россия передавала Ирану спутниковые снимки
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3358 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10784 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 182 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов