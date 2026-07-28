Таджикистан и Apple обсудили сотрудничество в сфере цифровых технологий и ИИ

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Руководство Агентства инноваций и цифровых технологий при президенте Таджикистана провело встречу с представителем компании Apple, в ходе которой стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере цифровых технологий, искусственного интеллекта (ИИ) и реализации совместных проектов, сообщила пресс-служба агентства.

Стороны рассмотрели вопросы внедрения современных цифровых решений, развития и практического применения технологий ИИ в различных секторах экономики и системе государственного управления.

Они также обсудили обмен международным опытом, развитие инновационной экосистемы, сотрудничество в подготовке квалифицированных кадров для IT-отрасли, а также возможности реализации совместных проектов в области цифровизации.

Правительство Таджикистана в последние годы последовательно расширяет программу цифровой трансформации экономики и государственного управления. Власти реализуют проекты по цифровизации государственных услуг, развитию телекоммуникационной инфраструктуры, поддержке IT-предпринимательства и подготовке специалистов для цифровой экономики. Одним из приоритетов государственной политики также является внедрение технологий искусственного интеллекта в государственном управлении, здравоохранении, образовании и других отраслях, а также создание условий для развития отечественной инновационной экосистемы и привлечения международных технологических партнеров.