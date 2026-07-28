Межпартийная группа сенаторов США согласовала поправки о новых санкциях против России

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В США межпартийная группа сенаторов объявила о соглашении по законопроекту об усилении санкций против России и Ирана, передает Bloomberg.

Законопроект, если будет принят, позволит президенту США Дональду Трампу ввести дополнительные ограничения против крупнейших покупателей российских энергоресурсов, а также против Ирана. Автором инициативы был сенатор Линдси Грэм (в России внесен в список экстремистов и террористов). Грэм умер ранее в июле, 28 июля началось двухдневное прощание с ним.

Законопроект расширяет санкции против Ирана, а также направлен против экспорта Россией газа и нефти, "давая президенту право вводить тарифы против пяти крупнейших покупателей российской нефти и газа", отмечает Bloomberg.

По данным агентства, у законопроекта высокие шансы получить одобрение Сената США на этой неделе, однако его в любом случае не смогут принять раньше сентября, поскольку Палата представителей ушла на августовские каникулы. Законопроект должен пройти процедурное голосование поздно вечером 28 июля.

Представитель МИД России Мария Захарова 27 июля заявила, что возможное утверждение нового законопроекта об усилении санкций против России в США призвано осложнить работу Белого дома по нормализации отношений с Москвой.

"Очевидно, что утверждение новой антироссийской инициативы также призвано, ну, буквально, стреножить Белый дом в реализации внешнеполитического курса и осложнит работу по стабилизации двусторонних отношений с Россией, особенно в торгово-экономической сфере", - сказала она и напомнила, что "неэффективность санкционного давления на Россию доказана на практике".

"Это (утверждение законопроекта - ИФ) будет равносильно, ну, буквально выстрелу в ногу и нанесет ущерб, в первую очередь, самим США", - указала представитель МИД.