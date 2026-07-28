Поиск

Адвокаты главы Гагаузии Гуцул обжаловали ее приговор

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Адвокаты башкана (главы) Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул обжаловали в Высшей судебной палате (ВСП) решение суда, приговорившего ее к семи годам заключения, следует из информации, опубликованной на странице ВСП.

По её данным, кассационная жалоба также касается приговора в отношении бывшего секретаря запрещённой в Молдавии партии "Шор" Светланы Попан, осуждённой на шесть лет лишения свободы.

Согласно сообщению, дело было распределено судебной коллегии, которая должна рассмотреть жалобу и принять решение по ходатайству, поданному адвокатами.

Гуцул и Попан были осуждены за соучастие в незаконном финансировании политической партии и одного из кандидатов на выборах.

Молдавия Гагаузия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Норвегии загорелся танкер, перевозивший серную кислоту

Премьер Молдавии заявил об ограничении продажи топлива в разгар с/х кампании

 Премьер Молдавии заявил об ограничении продажи топлива в разгар с/х кампании

Совершивший теракт в Берлине мужчина связан с ИГ

 Совершивший теракт в Берлине мужчина связан с ИГ

Трамп пригрозил уничтожить иранский ядерный объект под горой Пикакс

 Трамп пригрозил уничтожить иранский ядерный объект под горой Пикакс

В Японии после землетрясения в частично обрушившемся ТЦ могут оставаться люди

В Японии отменили объявленную после землетрясения угрозу цунами

WSJ сообщила об оптимизме Трампа в вопросе украинского урегулирования

 WSJ сообщила об оптимизме Трампа в вопросе украинского урегулирования

На юге Японии объявили угрозу цунами после землетрясения магнитудой 7,1

 На юге Японии объявили угрозу цунами после землетрясения магнитудой 7,1

Нефть Brent подешевела до $87,2 за баррель
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10791 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3360 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 182 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов