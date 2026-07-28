Адвокаты главы Гагаузии Гуцул обжаловали ее приговор

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Адвокаты башкана (главы) Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул обжаловали в Высшей судебной палате (ВСП) решение суда, приговорившего ее к семи годам заключения, следует из информации, опубликованной на странице ВСП.

По её данным, кассационная жалоба также касается приговора в отношении бывшего секретаря запрещённой в Молдавии партии "Шор" Светланы Попан, осуждённой на шесть лет лишения свободы.

Согласно сообщению, дело было распределено судебной коллегии, которая должна рассмотреть жалобу и принять решение по ходатайству, поданному адвокатами.

Гуцул и Попан были осуждены за соучастие в незаконном финансировании политической партии и одного из кандидатов на выборах.