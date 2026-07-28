В Вашингтонском кафедральном соборе прощаются с покойным сенатором Грэмом

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В Вашингтонском кафедральном соборе идет церемония прощания с сенатором-республиканцем Линдси Грэмом (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), который скончался 11 июля в возрасте 71 года.

Поминальная служба началась примерно в 14:00 по местному времени (21:00 по Москве). На церемонии присутствуют президент США Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс, глава Минфина США Скотт Бессент, госсекретарь Марко Рубио, а также премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, президент Украины Владимир Зеленский, президент Финляндии Александр Стубб.

"Он умер, делая работу, ради которой был рожден. Он в самом деле был великим политиком, служа стране, которую он любил (...) Он ушел на пике карьеры, как легенда", - сказал Трамп на выступлении перед собравшимися.

Также американский президент назвал усопшего "настоящим американским самородком" и "другом, которого никто из нас никогда не забудет".

В среду 29 июля тело Грэма будет доставлено в родной штат сенатора - Южную Каролину, где пройдут заключительные прощальные церемонии.

Ранее гроб с телом покойного выставляли в Капитолии, на прощание пришли сенаторы и другие конгрессмены. С прощальным словом выступил вице-президент Вэнс, назвавший Грэма человеком, который "умел находить общий язык с каждым". Лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тьюн назвал покойного "выдающейся фигурой в Сенате и на международной арене".

Грэм - американский политик, сенатор-республиканец от штата Южная Каролина, проработавший в Конгрессе США более 30 лет.

В 2016 году Грэм был одним из критиков Трампа, но после его избрания стал близким союзником президента, особенно по вопросам обороны и внешней политики. Тем не менее, он расходился с Трампом во мнении по некоторым вопросам, включая внешнюю политику.

Грэм был известен своей жесткой позицией в отношении России и Ирана. Он выступал за ужесточение санкций против Москвы и был автором законопроекта о введении 500% пошлин для стран, закупающих российскую нефть, а также последовательно критиковал Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе. Трамп заверил, что незадолго до смерти, Грэм, много лет призывавший к ударам по Ирану, стал выступать за мирное урегулирование конфликта с этой страной. "Не факт, что он так же относился и к украинскому конфликту", - говорил Трамп.

Во вторник Трамп, вспоминая Грэма, отметил, что тот "любил войны". "Никогда не было такой войны, которая бы ему не нравилась", - сказал Трамп в интервью Fox News.

По словам президента США, он даже говорил Грэму: "Ты же такой хороший человек. Почему же ты тогда так любишь войны?".