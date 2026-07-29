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Сенат США поддержал кандидатуру Клейтона на пост главы нацразведки

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Сенат США утвердил Джея Клейтона на посту директора национальной разведки, свидетельствуют данные голосования.

Согласно им, Клейтона поддержал 51 сенатор, 47 выступили "против" его кандидатуры.

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Клейтон - прокурор Южного округа Нью-Йорка.

Предыдущий директор национальной разведки Тулси Габбард подала в отставку в мае.

Клэйтон родился 11 июля 1966 года в городе Ньюпорт-Ньюс, штат Вирджиния. В 1988 году он окончил Пенсильванский университет с дипломом инженера, в 1990 - Кэмбриджский университет, где изучал экономику, а в 1993 - юридический факультет Пенсильванского университета.

В период с 1993 по 1995 год Клэйтон был помощником судьи в окружном суде США по Восточному округу Пенсильвании, а с 1995 по 2017 - работал в крупной американской юридической фирме Sullivan & Cromwell.

В 2017 году президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру Клэйтона на пост председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам США. В итоге этот пост он занимал с 2017 по 2020 год. После ухода в отставку он вернулся в Sullivan & Cromwell, а также занимал должности в ряде других компаний, в частности, в 2022 году вошел в совет директоров American Express.

С 2025 года Клэйтон занимал должность прокурора США по Южному округу Нью-Йорка.

США нацразведка Джей Клейтон
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