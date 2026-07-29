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Аракчи призвал Украину признать ответственность за удар по иранскому судну в Каспийском море

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в ходе телефонного разговора с главой дипломатии ЕС Каей Каллас заявил, что Украине следует признать ответственность за атаку на иранское судно в Каспийском море, сообщает в среду "Аль-Джазира".

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Согласно данным телеканала, Аракчи также указал, что считает недопустимыми заявления Киева о том, что это была непреднамеренная атака.

Отмечается, что во время беседы Аракчи и Каллас, среди прочего, обсудили ситуацию в Ормузском проливе.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал агрессивными действиями удар Украины по иранскому судну в Каспийском море и заявил, что в Кремле не хотели бы видеть расширение географии этого конфликта.

Иран Аббас Аракчи Украина Каспийское море
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