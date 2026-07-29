В Совете сотрудничества арабских государств Персидского залива осудили атаки на Саудовскую Аравию

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джасем Мухаммед аль-Будейви решительно осудил продолжающиеся атаки поддерживаемых Ираном группировок в Ираке на Саудовскую Аравию.

"Эти враждебные действия являются опасной эскалацией, грубым нарушением суверенитета королевства и прямой угрозой его безопасности и стабильности", - говорится в заявлении генсека, опубликованном на сайте ССАГПЗ.

Аль-Будейви добавил, что страны ССАГПЗ единодушно поддерживают Саудовскую Аравию и любые меры, которые Эр-Рияд предпримет для защиты своей безопасности, суверенитета и территориальной целостности.

"Продолжение этих террористических атак представляет собой прямую угрозу региональному миру и безопасности, подрывая международные усилия по деэскалации и укреплению стабильности", - отметил генсек.

Ранее в поддержку королевства отдельно высказались некоторые участники ССАГПЗ, в частности, Катар и Бахрейн.

В состав ССАГПЗ входят Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Катар, Оман и Бахрейн.

Ранее в среду Минобороны Саудовской Аравии сообщило о перехвате и уничтожении беспилотников, запущенных с территории Ирака, целью которых были нефтяные объекты в Восточной провинции королевства. После этого вооруженные силы Саудовской Аравии в координации с Центральным командованием ВС США (CENTCOM) нанесли целенаправленные удары по целям поддерживаемых Ираном вооруженных группировок в Ираке.