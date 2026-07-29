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Силовики отрицают связь взрыва в египетском порту Думьят с атакой БПЛА

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Сообщения о том, что взрыв в порту Думьят в Египте произошел при атаке БПЛА, не соответствуют действительности, передает телеканал "Аль-Хадат" со ссылкой на источники в региональных службах безопасности.

Как пишет египетская газета "Юм-7", речь идет лишь о пожаре в машинном отделении старого судна в акватории порта.

"Аль-Арабийя" со ссылкой на британскую компанию Inchcape Shipping Services (ISS) сообщила, что 29 июля произошел взрыв на СПГ-терминале в порту Думьят во время разгрузки судов. По данным ISS, затронутые взрывом суда вывели за пределы порта; ожидается, что операции в порту продолжатся в ночное время на других причалах и терминалах. В ISS отметили, что портовая администрация отреагировала оперативно, ситуация находится под контролем.

"Аль-Арабийя" также сообщала, что, по данным охранной фирмы Ambrey, в Думьяте в плавучее хранилище СПГ, принадлежащее США и ходящее под флагом Маршалловых Островов, попал минимум один беспилотник.

Египет Думьят
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