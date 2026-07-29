Поиск

Ирак потребовал доказательств, что БПЛА атаковали саудитов с иракской территории

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Иракские власти потребовали от Эр-Рияда доказательств того, что именно с территории Ирака были запущены беспилотники по нефтяным объектам в Саудовской Аравии, сообщает телеканал "Аль-Джазира".

"Мы требуем свидетельств и доказательств того, что атаки совершили из Ирака. Никто не предоставил никаких улик", - заявил представитель командования Вооруженными силами Ирака.

По его словам, в настоящее время службы безопасности работают над планом дальнейших действий, чтобы "предотвратить атаки и сохранить суверенитет Ирака".

Минобороны Саудовской Аравии 29 июля сообщило о перехвате и уничтожении беспилотников, запущенных с территории Ирака, целью которых были нефтяные объекты в Восточной провинции королевства. После этого Ввооруженные силы Саудовской Аравии в координации с Центральным командованием ВС США нанесли целенаправленные удары по целям, связанным с поддерживаемыми Ираном вооруженными группировками в Ираке. Президент США Дональд Трамп утверждал, что операция координировалась с Багдадом, однако иракские власти осудили ее.

В свою очередь шиитская военизированная группировка "Катаиб Хезболла" после ударов США и Саудовской Аравии дала правительству Ирака срок до 6 августа для принятия мер по защите суверенитета страны.

Ирак Иран Минобороны США Катаиб Хезболла Саудовская Аравия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФРС ожидаемо оставила ключевую ставку на уровне 3,5-3,75%

Нетаньяху объяснил Трампу, как долго ВС Израиля будут оставаться в Сирии

 Нетаньяху объяснил Трампу, как долго ВС Израиля будут оставаться в Сирии

В египетском порту Думьят при разгрузке СПГ произошел взрыв

Науру разорвало дипломатические отношения с Абхазией и Южной Осетией

Brent подорожала на 7,65% до $90,52 за баррель

 Brent подорожала на 7,65% до $90,52 за баррель

В Багдаде потребовали расследовать удары США и Саудовской Аравии по Ираку

На юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 5,8

 На юго-западе Японии произошло землетрясение магнитудой 5,8

Brent подорожала на 7,05% до $90,02 за баррель

Трамп анонсировал удары по Ирану в ответ на обстрел базы США в Иордании

 Трамп анонсировал удары по Ирану в ответ на обстрел базы США в Иордании

В Узбекистане переводы через "Золотую корону" переключат на нового оператора из-за санкций

 В Узбекистане переводы через "Золотую корону" переключат на нового оператора из-за санкций
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3383 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 183 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10815 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов