Ирак потребовал доказательств, что БПЛА атаковали саудитов с иракской территории

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Иракские власти потребовали от Эр-Рияда доказательств того, что именно с территории Ирака были запущены беспилотники по нефтяным объектам в Саудовской Аравии, сообщает телеканал "Аль-Джазира".

"Мы требуем свидетельств и доказательств того, что атаки совершили из Ирака. Никто не предоставил никаких улик", - заявил представитель командования Вооруженными силами Ирака.

По его словам, в настоящее время службы безопасности работают над планом дальнейших действий, чтобы "предотвратить атаки и сохранить суверенитет Ирака".

Минобороны Саудовской Аравии 29 июля сообщило о перехвате и уничтожении беспилотников, запущенных с территории Ирака, целью которых были нефтяные объекты в Восточной провинции королевства. После этого Ввооруженные силы Саудовской Аравии в координации с Центральным командованием ВС США нанесли целенаправленные удары по целям, связанным с поддерживаемыми Ираном вооруженными группировками в Ираке. Президент США Дональд Трамп утверждал, что операция координировалась с Багдадом, однако иракские власти осудили ее.

В свою очередь шиитская военизированная группировка "Катаиб Хезболла" после ударов США и Саудовской Аравии дала правительству Ирака срок до 6 августа для принятия мер по защите суверенитета страны.