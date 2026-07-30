КСИР заявил об уничтожении трех американских F-35 на базе в Иордании

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Иранские военные в ответ на ночные удары США нанесли удары по американской базе "Аль-Азрак" в Иордании и уничтожили три истребителя F-35, заявили в Корпусе стражей Исламской революции (КСИР). Об этом сообщает Press TV.

"Этим утром ВКС КСИР с использованием нескольких баллистических ракет нанесли удары по взлетно-посадочной полосе и ремонтному ангару вражеских истребителей F-35 на базе "Аль-Азрак", полностью уничтожив три самолета F-35 и значительно повредив еще три", - заявил КСИР.

На базе, по данным КСИР, погибли несколько американских офицеров и представителей обслуживающего персонала.

Американская сторона такие данные не подтверждала.

Бомбежку иранские военные назвали ответом на удары США, в частности, по жилым домам на острове Кешм. CENTCOM сообщал о ночной серии ударов по Ирану в ответ на предыдущие атаки. По сообщениям иранских государственных СМИ, американским ударам, в частности, подверглись города Абадан и Казерун на юго-западе Ирана, Бушер на побережье Персидского залива, а также порт Бендер-Аббас и острова Абу-Муса, Киш и Кешм в Ормузском проливе.