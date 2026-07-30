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Пентагон планирует сделать ставку на венчурные стартапы для пополнения боеприпасов

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Пентагон для восполнения арсеналов, истощенных конфликтом с Ираном, намерен сделать ставку на стартапы в сфере оборонной промышленности, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По данным газеты, в конце июня глава Пентагона Пит Хегсет провел встречу с представителями более десятка таких компаний и заявил, что они "будут играть ключевую роль в восстановлении национальных запасов боеприпасов".

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"Эта встреча, ряд деталей которой ранее не сообщался, подчеркивает поворотный сдвиг в оборонной промышленности США. Поскольку война с Ираном поглощает огромные объемы высокоточных боеприпасов и в меньшей степени опирается на сухопутные войска или войну беспилотников, Пентагон делает ставку на венчурные стартапы, чтобы решить одну из своих самых насущных проблем: быстрое восстановление американских запасов вооружений", - отмечает WP.

На встрече присутствовали представители компании Shield AI, специализирующейся на разработке военных технологий искусственного интеллекта, занятая автономными боевыми системами компания Anduril Industries, стартап в сфере недорогих крылатых ракет CoAspire и производитель дешевых боеприпасов Castelion.

По информации издания, "Пентагон все яснее дает понять, что Кремниевая долина будет играть ключевую роль в создании более дешевого, умного и компактного оружия, которое изменит подход США к ведению войны".

И.о. пресс-секретаря Пентагона Джоэла Вальдеса заявил, что ведомство преобразует процессы разработки и закупок вооружений, а также методы ведения боевых действий. При этом в высший эшелон министерства все активнее нанимают выходцев из Кремниевой долины.

WP отмечает, что в настоящее время одна из неотложных потребностей Пентагона - восполнение боеприпасов. Так, количество перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot сократилось с 2 200 до менее чем 827, а ракет для ПРО THAAD - с 452 до менее чем 278, свидетельствуют данные американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS, признан в РФ нежелательной организацией).

Согласно анализу CSIS, на восстановление запасов ракет для THAAD и Patriot до уровня, который был до войны с Ираном, может потребоваться три года или больше.

США Пентагон Иран Patriot THAAD
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