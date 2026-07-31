В Европе выразили обеспокоенность из-за притока нелегалов в испанскую Сеуту

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Европейские лидеры выражают обеспокоенность в связи с наплывом более 40 тыс. нелегальных иммигрантов из Марокко в автономный город Испании Сеута на севере Африки, сообщает в пятницу The Guardian.

Глава МВД Финляндии Мари Рантанен заявила, что Испания "абсолютно не справилась с защитой границ Шенгенской зоны". Рантанен поддерживает предложение Италии "приостановить правила шенгенской зоны в отношении Испании".

Премьер Швеции Ульф Кристерссон призвал Испанию "быстро предпринять действия, чтобы взять ситуацию под контроль и выполнить обязательства в соответствии с шенгенскими правилами".

Глава МИД Нидерландов Том Берендсен заявил, что обстановка вызывает беспокойство. Он выразил надежду, что Испания сделает все возможное для защиты границ ЕС. Кроме того, Берендсен сообщил, что обсудил эту ситуацию с коллегами из Испании и Марокко.

Глава МВД Франции Лоран Нуньес на фоне притока иммигрантов в Сеуту объявил об ужесточении контроля на границе с Испанией. В частности, он разместил близ границы полицейские силы быстрого реагирования.

По данным испанской стороны, не менее 18 человек погибли при попытке перебраться из Марокко в Сеуту. Иммигранты прорывались как по суше, так и по воде.

Испания направила в Сеуту дополнительных военных и полицейских для урегулирования кризисной ситуации. Кроме того, Мадрид закрыл границу автономного города на севере Африки - Мелилья.