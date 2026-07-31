Испанские военные в Сеуте перекрыли движение нелегалов через границу

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Испанские военнослужащие, переброшенные в автономный город Испании Сеута на севере Африки, взяли под контроль маршрут, через который в последние дни пересекли границу десятки тысяч нелегальных иммигрантов из Марокко, сообщает в пятницу газета ABC.

Военные в ночь на пятницу разместили бронетехнику на ключевых участках в районе города и теперь полностью контролируют там обстановку.

По данным городских властей, за последние дни в Сеуту из Марокко нелегально прибыли 60 тыс. человек. Это соответствует примерно 70% населения города.

Ранее сообщалось, что основная часть нелегалов прорвалась в город через заграждения, а также - по морю. При этом, по последним данным, 34 нелегала погибли, пытаясь добраться до Испании.

Испания направила в Сеуту дополнительных военных и полицейских для урегулирования кризисной ситуации.

Кроме того, Мадрид закрыл границу автономного города на севере Африки - Мелилья.