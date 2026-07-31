Поиск

Испанские военные в Сеуте перекрыли движение нелегалов через границу

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Испанские военнослужащие, переброшенные в автономный город Испании Сеута на севере Африки, взяли под контроль маршрут, через который в последние дни пересекли границу десятки тысяч нелегальных иммигрантов из Марокко, сообщает в пятницу газета ABC.

Военные в ночь на пятницу разместили бронетехнику на ключевых участках в районе города и теперь полностью контролируют там обстановку.

По данным городских властей, за последние дни в Сеуту из Марокко нелегально прибыли 60 тыс. человек. Это соответствует примерно 70% населения города.

Ранее сообщалось, что основная часть нелегалов прорвалась в город через заграждения, а также - по морю. При этом, по последним данным, 34 нелегала погибли, пытаясь добраться до Испании.

Испания направила в Сеуту дополнительных военных и полицейских для урегулирования кризисной ситуации.

Кроме того, Мадрид закрыл границу автономного города на севере Африки - Мелилья.

Нашествие мигрантов в испанскую Сеуту

10
Испания Марокко Сеута
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Из Сеуты в Марокко добровольно вернулись около 25 тысяч нелегалов

 Из Сеуты в Марокко добровольно вернулись около 25 тысяч нелегалов

Число жертв землетрясения в Японии выросло до 35 человек

Аэропорт Антальи изменит правила встречи организованных туристов с августа

Более 40 тыс. нелегалов прорвались за последние дни в испанскую Сеуту

 Более 40 тыс. нелегалов прорвались за последние дни в испанскую Сеуту

RBI возобновит усилия по продаже российского Райффайзенбанка

"Ингосстрах" может закрыть представительство в Турции в случае поддержки решения советом директоров

Минобороны Польши заявило, что 30 июля пространство страны нарушила российская ракета

 Минобороны Польши заявило, что 30 июля пространство страны нарушила российская ракета

Brent подешевела до $87,33 за баррель

Что случилось этой ночью: пятница, 31 июля

Уолл-стрит выросла в четверг вслед за акциями Microsoft

 Уолл-стрит выросла в четверг вслед за акциями Microsoft
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3405 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10850 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 451 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 183 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов