Министр нацбезопасности Израиля и политики правых взглядов призвали не соглашаться на план Совета мира по Газе

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир в пятницу заявил, что не приемлет обнародованный Советом мира план по урегулированию ситуации с движением ХАМАС в секторе Газа.

"Проект соглашения, опубликованный Советом мира, неприемлем для Израиля", - приводит в пятницу его слова портал Ynet.

Министр отметил, что после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года израильские власти не имеют право прекратить ликвидацию членов движения, поскольку отказ от таких мер "равносилен тому, чтобы позволить ХАМАС перегруппироваться для следующей резни". Он добавил, что план не учитывает требования Израиля о "полном разоружении ХАМАС, включая вывоз оружия из Газы и полную демилитаризацию сектора как предварительное условие любого процесса".

Между тем, Finacial Times (FT) отмечает, что правые силы в Израиле призывают премьер-министра Биньямина Нетаньяху отвергнуть данные планы по Газе. "В пятницу Нетаньяху оказался под давлением со стороны ультраправых членов своего правительства, которые требуют отвергнуть план, объявленный президентом США Дональдом Трампом", - пишет издание.

В свою очередь, бывший министр обороны Израиля и лидер партии "Наш дом - Израиль" Авигдор Либерман заявил, что любое соглашение с ХАМАС - это "возврат к той же ошибочной концепции, которая привела Израиль к резне 7 октября 2023 года". Кандидат в премьеры Израиля, бывший начальник генштаба Армии обороны Израиля Гади Айзенкот также заявил, что "Нетаньяху сдался от политической слабости вместо достижения целей войны", и что ХАМАС нужно уничтожить.

FT цитирует неназванных американских чиновников, которые отмечают, что по состоянию на утро пятницы, "многие детали того, как именно будет реализована сделка Трампа, оставались неясными". Американские чиновники также сообщили, что фиксированных дат для выполнения различных этапов плана нет.

Трамп ранее сообщил, что достигнуто соглашение о полном разоружении ХАМАС и других вооруженных группировок в секторе Газа. По словам американского лидера, по завершении разоружения ХАМАС израильские войска будут выведены, а "международные силы по стабилизации будут сотрудничать с новой палестинской полицией, чтобы взять на себя ответственность за обеспечение безопасности жителей Газы и ее соседей".

Совет мира подтвердил, что палестинское движение ХАМАС согласовало план по выводу из эксплуатации своего оружия в целях соблюдения режима прекращения огня в секторе Газа.

В свой черед член делегации ХАМАС на переговорах Гази Хамад сообщил в интервью телеканалу "Аль-Джазира", что движение не станет выполнять достигнутое соглашение в случае проволочек со стороны Израиля. По его словам, вопросом разоружения будет руководить национальный комитет по управлению Газой.

Между тем высокопоставленный американский чиновник заявил в ходе брифинга, что Трамп будет "очень разочарован", если Израиль не позволит реализовать его план из 20 пунктов по восстановлению Газы.