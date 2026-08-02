Президент Армении подписал указ об отставке правительства

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Президент Армении Ваагн Хачатурян в воскресенье подписал указ об отставке правительства республики.

"В соответствии со статьей 130 Конституции Армении принять отставку правительства", - говорится в указе, опубликованном на сайте президента.

В воскресенье началось заседание Национального Собрания Армении девятого созыва, сформированного по итогам выборов 7 июня.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в соответствии со статьей 158 Конституции Армении, в первый день работы нового парламента правительство подает в отставку. По его словам, до формирования нового правительства члены исполнительного органа продолжат выполнять свои обязанности.

"В соответствии со статьей 149 Конституции, президент Армении незамедлительно назначает премьер-министром кандидата, которого представит парламентское большинство. Сегодня парламентское большинство представит кандидата и состоится назначение", - сказал Пашинян.