Президент Армении подписал указ об отставке правительства
Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Президент Армении Ваагн Хачатурян в воскресенье подписал указ об отставке правительства республики.
"В соответствии со статьей 130 Конституции Армении принять отставку правительства", - говорится в указе, опубликованном на сайте президента.
В воскресенье началось заседание Национального Собрания Армении девятого созыва, сформированного по итогам выборов 7 июня.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в соответствии со статьей 158 Конституции Армении, в первый день работы нового парламента правительство подает в отставку. По его словам, до формирования нового правительства члены исполнительного органа продолжат выполнять свои обязанности.
"В соответствии со статьей 149 Конституции, президент Армении незамедлительно назначает премьер-министром кандидата, которого представит парламентское большинство. Сегодня парламентское большинство представит кандидата и состоится назначение", - сказал Пашинян.
Согласно опубликованным 14 июня окончательным результатам парламентских выборов, партия премьера Армении Никола Пашиняна "Гражданский договор" набрала более 49,7% голосов. Этот результат позволит партии единолично сформировать новое правительство. Партия "Сильная Армения" главы ГК "Ташир" Самвела Карапетяна набрала около 23,3% голосов, блок "Армения" экс-президента Армении Роберта Кочаряна - более 9,9%.