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Католикоса всех армян не пригласили на первое заседание парламента Армении

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Католикос всех армян Гарегин Второй впервые не присутствовал на открытии первого заседания нового парламента Армении, сформированного по итогам выборов 7 июня.

С приветственной речью к депутатам обратился лишь президент Армении Ваагн Хачатурян. Это вызвало критику оппозиционной фракции "Сильная Армения".

В миреВ Армянской церкви назвали дело против католикоса политически мотивированнымЧитать подробнее

"Где армянский патриарх?" - с места начали кричать оппозиционные депутаты.

Трансляция заседания ведется в прямом эфире.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявлял о необходимости отречения от престола Католикоса всех армян Гарегина Второго, считая его угрозой безопасности страны. По его словам, католикос лишен сана и захватил патриарший престол, нарушил обет безбрачия и должен объяснить общественности, почему у него есть жена и дети.

29 июля уголовное дело против Гарегина Второго и шести членов Верховного духовного совета Армянской апостольской церкви передано в суд.

В феврале текущего года сообщалось, что генеральная прокуратура Армении возбудила уголовное дело против Католикоса всех армян. Выезд из страны ему запрещен, заявил его адвокат Ара Зограбян.

Дело против каталикоса

Прокуратура возбудила уголовное дело против Гарегина Второго по обвинению в препятствовании исполнению судебного акта, связанного с бывшим священнослужителем Арманом Сарояном.

Ранее распоряжением католикоса присоединившийся к антицерковной кампании Пашиняна епископ Сароян был освобожден от должности главы одной из епархий в стране, а решением Высшего духовного совета он был лишен епископского сана. Сароян подал в суд иск о восстановлении в должности, судебные приставы запретили Армянской церкви препятствовать его деятельности, а в Следственном комитете было возбуждено уголовное дело по факту неисполнения судебного акта.

Армения Гарегин Второй
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