Католикоса всех армян не пригласили на первое заседание парламента Армении

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Католикос всех армян Гарегин Второй впервые не присутствовал на открытии первого заседания нового парламента Армении, сформированного по итогам выборов 7 июня.

С приветственной речью к депутатам обратился лишь президент Армении Ваагн Хачатурян. Это вызвало критику оппозиционной фракции "Сильная Армения".

"Где армянский патриарх?" - с места начали кричать оппозиционные депутаты.

Трансляция заседания ведется в прямом эфире.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявлял о необходимости отречения от престола Католикоса всех армян Гарегина Второго, считая его угрозой безопасности страны. По его словам, католикос лишен сана и захватил патриарший престол, нарушил обет безбрачия и должен объяснить общественности, почему у него есть жена и дети.

29 июля уголовное дело против Гарегина Второго и шести членов Верховного духовного совета Армянской апостольской церкви передано в суд.

В феврале текущего года сообщалось, что генеральная прокуратура Армении возбудила уголовное дело против Католикоса всех армян. Выезд из страны ему запрещен, заявил его адвокат Ара Зограбян.