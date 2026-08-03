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Пакистан и Катар направят представителей на готовящиеся переговоры США и Ирана

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Пакистан и Катар отправят эмиссаров для организации переговоров США и Ирана, сообщает в понедельник телеканал Al Jazeera.

"Министр внутренних дел Пакистана и, в особенности, представители Катара направят эмиссаров, чтобы эти переговоры могли пройти как можно скорее", - передает телеканал со ссылкой на источники.

Al Jazeera отмечает, что переговоры США и Ирана будут, как ожидается, непрямыми, и посредниками выступят Катар и Пакистан.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что решил пока не переходить к реализации массированных ударов по Ирану, так как хочет попытаться добиться своих целей быстро и мирными способами. Затем он сказал, что переговоры между США и Ираном начнутся в понедельник. "Мы будем разговаривать с ними. Переговоры начнутся в понедельник во второй половине дня", - сказал он журналистам на борту своего самолета.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи обсудил развитие событий на Ближнем Востоке и усилия по урегулированию ситуации с коллегами из Саудовской Аравии и Ирака и с командующим ВС Пакистана.

США Иран Пакистан Катар
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