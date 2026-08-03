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США стягивают военных и оборудование с баз международной коалиции в Ираке в аэропорт Эрбиля

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - США перебрасывают силу и технику с различных объектов международной коалиции против "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация) в Ираке в международный аэропорт в Эрбиле в Иракском Курдистане, сообщает The National со ссылкой на источники.

"Неясно, свидетельствует ли эта активность о полном выводе войск. Но источники в Багдаде и Эрбиле говорят, что за минувшую неделю служащие перемещали оборонительные системы и вспомогательное оборудование с объектов коалиции в международный аэропорт Эрбиля", - информирует издание.

В частности, речь идет об элементах систем ПВО. По словам источников, часть военных Британии, Франции и ФРГ, служивших в составе коалиционных сил, покинула Эрбиль.

Два курдских чиновника заявили, что в конце июля с базы ВВС в Эрбиле, являющейся главным центром для сил коалиции в Иракском Курдистане, ушли конвои с ракетами-перехватчиками. "Это не обычное перемещение сил. Мы видим, как оборонительные системы, развернутые в конкретном месте, грузят на транспорт и увозят", - сказал один из собеседников.

Он уточнил, что власти Иракского Курдистана не получали предварительных уведомлений о переброске сил.

The National напоминает, что Ирак и США в 2024 году заключили соглашение о завершении военной миссии коалиции к 30 сентября 2026 года. Стороны договорились, что любое будущее военное присутствие США будет определяться двусторонними договорами Багдада и Вашингтона, фокусироваться на обучении, обмене разведданными и продаже вооружений.

Однако с начала конфликта в регионе позиции США в Ираке неоднократно атаковали иракские ополченцы, связанные с Ираном, или непосредственно с территории Ирана. В результате погибли или получили ранения несколько американских военнослужащих и мирных жителей.

США Ирак Эрбиль Иракский Курдистан ИГ Исламское государство
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