Иран и Оман продолжают переговоры о безопасном прохождении судов через Ормузский пролив

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Иран ведет переговоры с Оманом о проходе судов через Ормузский пролив, заявил на брифинге представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Об этом сообщает Tasnim.

"Чтобы не возникало двусмысленностей, нужно уточнить, с кем идут переговоры. В настоящий момент у нас нет переговоров с США. Переговоры ведутся с Оманом и сосредоточены на достижении понимания по вопросу безопасного движения судов через Ормузский пролив", - сказал он.

По словам Багаи, Иран "старается как можно скорее, консультируясь с Оманом, определить маршрут, который, естественно, будет временным, и на его основе обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе".

Хотя переговоры являются двусторонними, но и другие государства могут внести свой вклад в стабилизацию ситуации, добавил Багаи.

Дальнейшие решения по Ормузскому проливу будут приниматься позже.