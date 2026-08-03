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Иран и Оман продолжают переговоры о безопасном прохождении судов через Ормузский пролив

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Иран ведет переговоры с Оманом о проходе судов через Ормузский пролив, заявил на брифинге представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Об этом сообщает Tasnim.

"Чтобы не возникало двусмысленностей, нужно уточнить, с кем идут переговоры. В настоящий момент у нас нет переговоров с США. Переговоры ведутся с Оманом и сосредоточены на достижении понимания по вопросу безопасного движения судов через Ормузский пролив", - сказал он.

По словам Багаи, Иран "старается как можно скорее, консультируясь с Оманом, определить маршрут, который, естественно, будет временным, и на его основе обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе".

Хотя переговоры являются двусторонними, но и другие государства могут внести свой вклад в стабилизацию ситуации, добавил Багаи.

Дальнейшие решения по Ормузскому проливу будут приниматься позже.

Хроника 28 февраля – 03 августа 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Оман МИД США Ормузский пролив Исмаил Багаи
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