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В Армении сформировали новое правительство

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Президент Армении Ваагн Хачатурян в понедельник подписал указы о назначении вице-премьеров и министров в правительстве республики, сформированном в результате парламентских выборов 7 июня.

Как сообщает пресс-служба президента, Тигран Хачатрян и Мгер Григорян переназначены на должности вице-премьеров Армении.

Арсен Торосян переназначен министром труда и социальных вопросов, Анаит Аванесян сохранила за собой пост главы Минздрава, Србуи Галян - главы Минюста, Арарат Мирзоян - главы МИД, Жанна Андреасян переназначена министром образования, науки, культуры и спорта, Арпине Саргсян вновь займет пост главы МВД, Амбарцум Матевосян - министра окружающей среды, Сурен Папикян переназначен министром обороны, Давид Худатян продолжит работу на посту министра территориального управления и инфраструктур.

Ваге Ованнисян вновь назначен на должность министра финансов, Геворг Папоян - министра экономики.

Давид Тадевосян назначен министром высокотехнологичной промышленности.

Согласно опубликованным 14 июня окончательным результатам парламентских выборов, партия Никола Пашиняна "Гражданский договор" набрала более 49,7% голосов. Этот результат позволил партии единолично сформировать новое правительство. Партия "Сильная Армения" главы ГК "Ташир" Самвела Карапетяна набрала около 23,3% голосов, блок "Армения" экс-президента Армении Роберта Кочаряна - более 9,9%.

В воскресенье президент Армении подписал указ о назначении Пашиняна премьер-министром республики.

Армения Никол Пашинян
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