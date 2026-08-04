США требуют снижения концентрации иранского ядерного топлива

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - США на переговорах с Тегераном намерены потребовать от Ирана снижения концентрации иранского ядерного топлива и его транспортировки в США или другую страну, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

Соглашение дает Ирану и Оману 60 дней на переговоры об открытии пролива, но при этом предполагает, что в течение этого времени США и Иран возобновят обсуждение будущего иранских запасов обогащенного урана объемом 11 тонн, в том числе около полтонны топлива, которое сейчас близко к оружейному уровню обогащения, сообщает газета.

По ее данным, "США требуют разбавить это топливо, чтобы его нельзя было легко использовать для создания оружия, и в конечном счете вывезти его в Соединенные Штаты или другую страну, где оно может быть утилизировано либо использовано на атомных электростанциях".

Вместе с тем, отмечает NYT, чиновники признают, что любые переговоры, если они начнутся, затянутся глубоко на осень, а возможно, и дольше", а "в частных беседах некоторые чиновники сомневаются, что ядерное соглашение вообще будет достигнуто". Источники издания не исключают, что президент США Дональд Трамп может предложить, чтобы иранские ядерные материалы так оставались под обломками, образовавшимися после авиаударов США по ядерным объектам Ирана в июне 2025 года.

Меморандум о взаимопонимании между Ираном и США, состоящий из 14 пунктов, был согласован в июне. В соответствии с документом, стороны должны согласовать ядерное соглашение в течение 60 дней после подписания. Этот срок истекает в конце августа. Вместе с тем стороны неоднократно обменивались ударами.