Поиск

Катар, Египет и Турция осудили действия Израиля в секторе Газа

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Катар, Египет и Турция выступили с совместным заявлением, в котором осудили нарушения Израилем соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

"Эти нарушения угрожают деэскалации и усугубляют страдания гражданского населения в секторе Газа. Посредники вновь призывают обеспечить полную защиту гражданских лиц, медицинских учреждений и гуманитарного персонала, а также гарантировать беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и предметов медицинского назначения по всему сектору Газа", - говорится в заявлении, которое публикует телеканал "Аль-Джазира".

В заявлении отмечается, что действия Израиля подрывают усилия, направленные на реализацию второго этапа соглашения о прекращении огня в палестинском анклаве.

В миреМинистр нацбезопасности Израиля и политики правых взглядов призвали не соглашаться на план Совета мира по ГазеЧитать подробнее

Катар, Египет и Турция призвали международное сообщество оказать "необходимое давление" на Израиль с целью заставить его соблюдать международное право и режим прекращения огня.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп сообщил, что соглашение, предложенное Советом мира, предусматривает полное разоружение ХАМАС. Предполагается, что после демилитаризации движения израильские войска покинут регион, а "международные силы по стабилизации будут сотрудничать с новой палестинской полицией, чтобы взять на себя ответственность за обеспечение безопасности жителей Газы и ее соседей".

При этом представители ХАМАС неоднократно подчеркивали, что не сложат оружие до тех пор, пока Израиль не покинет сектор Газа и не выполнит обязательства, которые взял на себя в рамках заключенного ранее соглашения о прекращении огня.

Со своей стороны, официальные представители Израиля заявляли, что данный план противоречит интересам страны в регионе. Кроме того, они подчеркнули, что Израиль выведет войска из сектора Газа только при "подлинной, проверяемой и необратимой демилитаризация ХАМАС".

Тем временем издание The Times of Israel написало в понедельник со ссылкой на источники, что Израиль не намерен отводить войска с демаркационной "желтой линии", отделяющей палестинскую часть сектора Газа от той, которую контролирует Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Израиль не отведет войска с нынешней линии в секторе Газа. Власти продолжат устранять любые угрозы для граждан и военных страны", - приводит издание слова высокопоставленного израильского чиновника.

Хроника 07 октября 2023 года – 04 августа 2026 года Обострение палестино-израильского конфликта
Катар Египет Турция Израиль сектор Газа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Грузовое судно поражено неустановленным снарядом близ берегов Омана

Возглавляемые демократами штаты оспорят в суде законность новых пошлин Трампа

 Возглавляемые демократами штаты оспорят в суде законность новых пошлин Трампа

В Европе задумались об организации своей версии чемпионата мира по футболу

 В Европе задумались об организации своей версии чемпионата мира по футболу

Трамп заявил, что США не позволят Ирану взимать плату за проход через Ормуз

 Трамп заявил, что США не позволят Ирану взимать плату за проход через Ормуз

Президент США заявил о переговорах с Ираном об открытии Ормуза во вторник

 Президент США заявил о переговорах с Ираном об открытии Ормуза во вторник

Трамп назвал текущие переговоры последним шансом для Ирана на мирное урегулирование

В Абхазии образовали 35 избирательных участков для голосования на выборах в Думу

 В Абхазии образовали 35 избирательных участков для голосования на выборах в Думу

Италия ввела на месяц пограничный контроль с Испанией

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

В Сеуте после прорыва границы Испании остаются тысячи нелегалов
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3441 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2520 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10897 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 452 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 183 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов