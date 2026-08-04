Катар, Египет и Турция осудили действия Израиля в секторе Газа

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Катар, Египет и Турция выступили с совместным заявлением, в котором осудили нарушения Израилем соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

"Эти нарушения угрожают деэскалации и усугубляют страдания гражданского населения в секторе Газа. Посредники вновь призывают обеспечить полную защиту гражданских лиц, медицинских учреждений и гуманитарного персонала, а также гарантировать беспрепятственную доставку гуманитарной помощи и предметов медицинского назначения по всему сектору Газа", - говорится в заявлении, которое публикует телеканал "Аль-Джазира".

В заявлении отмечается, что действия Израиля подрывают усилия, направленные на реализацию второго этапа соглашения о прекращении огня в палестинском анклаве.

Катар, Египет и Турция призвали международное сообщество оказать "необходимое давление" на Израиль с целью заставить его соблюдать международное право и режим прекращения огня.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп сообщил, что соглашение, предложенное Советом мира, предусматривает полное разоружение ХАМАС. Предполагается, что после демилитаризации движения израильские войска покинут регион, а "международные силы по стабилизации будут сотрудничать с новой палестинской полицией, чтобы взять на себя ответственность за обеспечение безопасности жителей Газы и ее соседей".

При этом представители ХАМАС неоднократно подчеркивали, что не сложат оружие до тех пор, пока Израиль не покинет сектор Газа и не выполнит обязательства, которые взял на себя в рамках заключенного ранее соглашения о прекращении огня.

Со своей стороны, официальные представители Израиля заявляли, что данный план противоречит интересам страны в регионе. Кроме того, они подчеркнули, что Израиль выведет войска из сектора Газа только при "подлинной, проверяемой и необратимой демилитаризация ХАМАС".

Тем временем издание The Times of Israel написало в понедельник со ссылкой на источники, что Израиль не намерен отводить войска с демаркационной "желтой линии", отделяющей палестинскую часть сектора Газа от той, которую контролирует Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Израиль не отведет войска с нынешней линии в секторе Газа. Власти продолжат устранять любые угрозы для граждан и военных страны", - приводит издание слова высокопоставленного израильского чиновника.