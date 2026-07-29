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В Молдавии ограничили экспорт нефтепродуктов и продажу ДТ населению

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Правительство Молдавии ограничило экспорт и реэкспорт нефтепродуктов в рамках режима повышенной готовности в энергетическом секторе, введенного на 30 дней, разъяснило Минэнерго страны правила этого режима.

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В частности, для получения разрешения на экспорт нефтепродуктов из порта Джурджулешты внутренние запасы должны быть сформированы в объеме не менее 7,5 тысяч тонн дизтоплива и 2 тысяч тонн бензина.

"Гражданам также следует помнить, что дизельное топливо не будет доступно в емкостях объемом более 40 литров, за исключением фермеров, на которых это ограничение не распространяется. Это решение необходимо для предотвращения спекулятивных закупок", - говорится в сообщении.

Потребление дизельного топлива в госучреждениях должно быть сокращено на 20%, за исключением служб жизнеобеспечения.

Параллельно предусмотрены экономические и организационные меры для стимулирования импорта нефтепродуктов. Так, в период действия режима повышенной готовности максимальная торговая наценка увеличена на $25 за тонну, формула расчета предельной цены на дизельное топливо будет временно скорректирована в сторону увеличения надбавки поставщика.

Одновременно вводится ускоренное таможенное оформление ввозимых нефтепродуктов и приоритетный доступ к железнодорожным перевозкам для их поставщиков.

Правительство Молдавии 28 июля объявило режим повышенной готовности в энергетическом секторе на 30 дней в связи с дефицитом и удорожанием нефтепродуктов в стране из-за проблем с региональной логистикой и конфликта на Ближнем Востоке.

Минэнерго Молдавия Джурджулешты Ближний Восток
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