Молдавия не ждет дефицита газа в отопительном сезоне

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Потребность правобережной Молдавии в природном газе на отопительный сезон 2026-2027 гг. (с октября по апрель) оценивается в 821,1 млн кубометров, что на 2,6% меньше по сравнению с предыдущим отопительным сезоном, говорится в проекте постановления правительства о плане энерго- и газоснабжения в зимний период, который подготовило Минэнерго страны.

"В период с октября 2026 года по апрель 2027 года потребление природного газа на правом берегу Днестра оценивается в 821,1 млн кубометров, что примерно на 22 млн кубометров (на 2,6% - ИФ) меньше, чем в предыдущем сезоне. Из этого объема 500,3 млн кубометров (61%) поступит к потребителям, имеющим право на гарантированное потребление, а 320,8 млн кубометров (39%) - к потребителям, чье потребление может быть прервано", - говорится в сообщении Минэнерго.

Потребление электроэнергии в отопительный сезон оценивается на уровне 3,04 млрд кВт.ч, что соответствует прошлогоднему уровню. Планируется, что 59% потребности в электроэнергии будет покрыто за счет импорта, оставшиеся 41% - за счет местного производства.

В проекте отмечается, что в отопительный сезон 2026-2027 годов Молдавия не испытает дефицита природного газа. В исключительных ситуация возможно использование запасов резервного топлива - мазута, одновременное использование природного газа и мазута считается маловероятным.

При этом в документе отмечается, что предстоящий зимний сезон пройдет в сложной региональной обстановке. По состоянию на 14 июля 2026 года газохранилища в Евросоюзе были заполнены лишь на 52,5% (в прошлом году на эту дату - на 63%), в то время как военные действия на Украине и напряженность на Ближнем Востоке продолжают оказывать влияние на европейский энергетический рынок.

Проект предусматривает создание правительственной комиссии во главе с премьер-министром Василе Тофаном для координации подготовки к отопительному сезону.

В целом проект включает 58 мер, которые должны быть реализованы министерствами, госучреждениями, органами местного самоуправления и компаниями энергетического сектора для снижения рисков в поставках и обеспечения функционирования энергетической системы в холодный период.

Ранее сообщалось, что с середины июля молдавская госкомпания Energocom (основной поставщик газа в Молдавию) приступила к проведению серии аукционов на закупку природного газа на следующий газовый год. Планируется закупка около 0,9-0,91 млрд кубометров газа в зависимости от его качества и состава. При этом Energocom обратился в Национальное агентство по регулированию энергетики (ANRE) с просьбой повысить регулируемые тарифы на природный газ на 45,1% из-за его резкого удорожания в Европе на фоне очередного обострения ближневосточного конфликта.

В настоящее время Молдавия преодолевает очередной энергетический кризис из-за регионального дефицита электроэнергии на фоне падения уровня воды в Днестре и Дунае, что не позволяет электростанциям и системам водозабора полноценно функционировать.